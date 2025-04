Tre ricette semplici per gustose torte salate da preparare in friggitrice ad aria

Perché scegliere la friggitrice ad aria?

La friggitrice ad aria è diventata un alleato prezioso in cucina, soprattutto per chi desidera preparare piatti gustosi senza l’uso eccessivo di olio. Questo elettrodomestico consente di cucinare in modo rapido e sano, riducendo i tempi di cottura e il disordine in cucina. Le torte salate, in particolare, si prestano benissimo a questo metodo di cottura, risultando croccanti all’esterno e morbide all’interno. Inoltre, non è necessario accendere il forno, il che è un vantaggio notevole durante le calde giornate estive.

Ricetta 1: Torta salata con spinaci e feta

Una delle mie torte salate preferite è quella con spinaci e feta. Per prepararla, inizia con una base di pasta brisée, che puoi facilmente fare in casa o acquistare già pronta. Stendi la pasta in una teglia adatta alla friggitrice ad aria. In una ciotola, mescola gli spinaci freschi, la feta sbriciolata, alcune olive e pomodori secchi. Versa il composto sulla base di pasta e cuoci in friggitrice ad aria a 180°C per circa 20-25 minuti. Il risultato sarà una torta salata dal sapore mediterraneo, perfetta sia calda che fredda.

Ricetta 2: Torta pasqualina

La torta pasqualina è un classico della cucina italiana, ideale per le festività ma perfetta anche per un pranzo informale. Per questa ricetta, utilizza una base di pasta sfoglia e farciscila con un mix di bietole, ricotta e uova sode. Puoi arricchire il ripieno con prosciutto cotto o salmone per un tocco in più. Cuoci in friggitrice ad aria a 180°C per circa 30 minuti. Questa torta è un vero e proprio comfort food, che porta in tavola sapori autentici e tradizionali.

Ricetta 3: Plumcake salato alle zucchine

Se desideri una torta salata morbida e versatile, prova il plumcake salato alle zucchine. In una ciotola, mescola farina, uova, zucchine grattugiate e formaggio grattugiato. Aggiungi un pizzico di sale e pepe e versa il composto in uno stampo adatto alla friggitrice ad aria. Cuoci a 160°C per circa 30-35 minuti. Questo plumcake è perfetto per una colazione salata o come spuntino durante la giornata. Puoi anche congelarlo e riscaldarlo all’occorrenza, rendendolo un’ottima soluzione per pasti veloci.