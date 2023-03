Trattoria Marione è un ristorante di cucina tipica toscana che si trova nel cuore di Firenze, a pochi passi da Piazza di Santa Maria Novella e dalla Cattedrale di Santa Maria del Fiore.

La trattoria nasce nel 1918, quando i fratelli Egisto ed Enrico Tendi decisero di trasformare la bottega di generi alimentari del padre in un piccolo ristorante di quartiere, in seguito rilevato da Sergio Pisilli e il cognato Mario Papi, detto “Marione”. La vera storia della Trattoria Marione, oggi gestita da Edy e Alessio, inizia dunque nel 1966 e da quasi 60 anni serve i piatti tipici della cucina toscana.

Location

Trattoria Marione è un autentico ristorante in stile toscano, in cui fermarsi a pranzo o godersi una cena in famiglia o tra amici. Il locale è piccolo e al suo interno si respira un’atmosfera conviviale. I salumi appesi alle travi, le bottiglie di vino a vista sulle mensole e la vetrina allestita con frutta, salumi e formaggi lasciano presagire tutto il buono che verrà portato in tavola.

Trattoria Marione si trova esattamente in via della Spada 27/R a Firenze, mentre in via delle Belle Donne, 47/49R si trova un secondo locale, il Marione al Trebbio.

Menù

Come ci si potrebbe aspettare, il menù della Trattoria Marione è totalmente incentrato sulla cucina tipica toscana: un susseguirsi di grandi classici preparati come da tradizione, con materie prime selezionate, lavorate sapientemente in modo da esaltarne il gusto e metterne in risalto le caratteristiche e la qualità.

Scegliendo un antipasto, un primo e un secondo, si spendono mediamente 45 euro.

Antipasti

Tra gli antipasti non possono mancare i classici crostini toscani, preparati con fegatini di pollo, lardo e pomodoro fresco.

Si può scegliere anche di ordinare come antipasto un tagliere di affettati misti (salame toscano, prosciutto crudo e finocchiona) o se assaggiare il pecorino toscano servito con miele e mostarda.

Primi piatti

Tra i primi piatti la regina non può che essere la tradizionale ribollita, preparata con pane raffermo toscano e verdure miste.

Se si preferisce la pasta, la Trattoria propone tra i grandi classici i pici burro, cacio e pepe, la pasta fresca con crema di burro, formaggio e pepe, oppure le penne strascicate con ragù toscano e besciamella.

Secondi piatti

Per concludere, prima del dolce (cantucci e Vin Santo non possono mancare), non si può non gustare un buon secondo piatto tradizionale: oltre all’intramontabile bistecca alla fiorentina, il menù include il peposo dell’Impruneta con fagioli e la tagliata di manzo con patate arrosto.

Insieme al secondo, è possile ordinare un contorno a scelta tra: spinaci saltati, patate arrosto, fagioli all’olio, peperonata, insalata mista o piselli e prosciutto.