Descrizione

I toast in carrozza con pomodoro, origano e mozzarella, sono una sfiziosa variante della classica mozzarella in carrozza. Questi deliziosi toast impanati e fritti sono ideali da servire come antipasto e devono tutta la loro bontà al loro ripieno filante e alla croccante panatura. Scoprite come prepararli in pochi minuti e gustateli ancora caldi.