Descrizione

Volete preparare un primo piatto gourmet che non sia la solita pasta con frutti di mare? Vi proponiamo una deliziosa ricetta mari e monti, dal sapore e profumo rustico: le trofiette in salsa di noci con scampi e olive taggiasche, ideali da portare in tavola nelle occasioni speciali per sorprendere i propri ospiti. Un piatto cremoso e ricco di sorprese, che abbraccia la cucina di mare e i sapori intensi nella cucina rustica di una volta, fatta di ingredienti semplici e genuini.