Scopri come preparare un tronchetto al cioccolato vegano, perfetto per le festività.

Un dolce tradizionale reinventato

Il tronchetto al cioccolato è un dolce che non può mancare durante le festività natalizie. Quest’anno, per chi segue un’alimentazione vegana o ha intolleranze, proponiamo una versione completamente priva di ingredienti di origine animale. Questo dessert non solo è delizioso, ma è anche leggero e digeribile, grazie all’uso di ingredienti vegetali. La base è un soffice pan di Spagna vegano, farcito con una ricca crema di cioccolato fondente, che regala un sapore intenso e avvolgente.

La storia del tronchetto

Ispirato alla tradizione francese del Bûche de Noël, il tronchetto al cioccolato rappresenta un ceppo di legno decorativo, simbolo di buon auspicio e fertilità. In passato, si usava bruciare un vero ceppo nel camino durante le festività, come portafortuna per l’anno nuovo. Oggi, questo dolce riprende l’aspetto del ceppo, creando un effetto scenografico che arricchisce le tavole festive. Perfetto per ogni occasione, può essere servito a fette durante una merenda speciale o come dessert raffinato per feste e celebrazioni.

Ingredienti e preparazione

Per preparare il tronchetto al cioccolato vegano, iniziate sciogliendo il cioccolato a bagnomaria e amalgamatelo con il mascarpone vegetale e la panna montata. Tenete il composto in frigorifero. In una ciotola, unite gli ingredienti liquidi: yogurt vegetale, olio, latte vegetale e succo di limone. Mescolate bene e aggiungete la farina setacciata con la fecola e il lievito. Incorporate lo zucchero e amalgamate fino a ottenere un impasto omogeneo. Versate l’impasto in una teglia rettangolare e cuocete in forno preriscaldato a 180° per circa 20 minuti.

Una volta che il pan di Spagna è pronto, lasciatelo intiepidire e farcitelo con metà della crema al cioccolato. Arrotolatelo e avvolgetelo nella pellicola alimentare, lasciandolo in frigorifero per un’ora. Ricoprite poi il tronchetto con la crema rimanente e decorate con striature fatte con una forchetta. Riponete nuovamente in frigorifero per un’altra ora prima di servire.

Decorazioni e varianti

La bellezza del tronchetto al cioccolato vegano sta anche nella possibilità di decorarlo a piacere. Potete utilizzare scaglie di cioccolato, frutta fresca come lamponi o ribes, oppure una spolverata di zucchero a velo per un tocco elegante. Ogni fetta di questo dolce racchiude l’eleganza della tradizione e la freschezza di un dessert adatto a tutti, rendendolo ideale per le festività e non solo.