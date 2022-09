Descrizione

Con l’avvicinarsi dell’autunno arriva finalmente il momento di ricominciare a portare in tavola zuppe, minestre e vellutate, che durante la stagione estiva avevano lasciato il posto a insalate e piatti più freschi. La ricetta di oggi è un primo piatto in perfetto stile autunnale: caldo, cremoso e nutriente, ideale da assaporare con del pane tostato o dei crostini. Scoprite come preparare in pochi e semplici passaggi la deliziosa vellutata di patate e cavolo viola con carciofi croccanti!