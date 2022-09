Descrizione

Le polpette di rucola sono una gustosa ricetta vegetariana ideale da servire come antipasto, finger food o secondo piatto. Sono semplicissime da preparare e ricche di gusto, ottime da portare in tavola in qualsiasi occasione come alternativa alle classiche polpette fritte. L’aggiunta del parmigiano e dell’emmentaler rende queste sfiziose polpette ancora più buone, tant’è che una tira l’altra. Leggete la ricetta e scoprite come prepararle in pochissimi minuti.