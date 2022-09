Descrizione

L’insalata di uva, gorgonzola, noci e prosciutto crudo è un delizioso e stuzzicante contorno autunnale, ideale da servire con delle fette di pane leggermente abbrustolite o dei crostini. Questa insalata di fine estate si contraddistingue per il suo inteso gioco di contrasti tra sapori, consistenze e temperature diverse, ed è così buona che riuscirà a sorprendervi fin dal primo assaggio. Provatela anche come antipasto alternativo o leggero piatto unico da gustare quando avete poco tempo per cucinare.