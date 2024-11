Ingredienti e preparazione delle capesante marinate

Le capesante marinate rappresentano un antipasto di grande classe, perfetto per le festività natalizie. Per preparare questo piatto, è fondamentale scegliere ingredienti freschi e di alta qualità. Iniziamo con le noci di capasanta, che devono essere marinate con una miscela di olio d’oliva, sale, pepe, zucchero di canna, vodka e scorza di limone. Questa marinatura non solo esalta il sapore delle capesante, ma le rende anche tenere e succose.

Preparazione della giardiniera di verdure

Per accompagnare le capesante, prepariamo una giardiniera di verdure. Utilizziamo carote e broccoli, che vengono tagliati a listerelle e cimette. Queste verdure vengono poi immerse in una marinata di aceto, olio, sale e zucchero, insieme a spezie come alloro, anice stellato e cannella. Dopo aver fatto bollire la marinata, versiamola sulle verdure e lasciamole riposare fino a raffreddamento. Questo passaggio è cruciale per garantire che le verdure assorbano tutti i sapori.

Assemblaggio del piatto e presentazione

Una volta che le capesante e la giardiniera sono pronte, possiamo procedere all’assemblaggio del piatto. Utilizziamo delle conchiglie di pasta sfoglia per presentare le capesante in modo elegante. Per creare i gusci, ritagliamo la pasta sfoglia e la spennelliamo con un uovo sbattuto, quindi inforniamo fino a doratura. Quando è il momento di servire, disponiamo le conchiglie vere nei piatti, riempiendole con le fettine di capasanta marinate e le verdure sgocciolate. Completare con una macinata di pepe fresco prima di servire aggiunge un tocco finale di freschezza.

Questo antipasto non solo è un piacere per il palato, ma anche per gli occhi, rendendolo ideale per le cene festive. Con la giusta presentazione e ingredienti freschi, le capesante marinate e giardiniera con guscio di sfoglia possono diventare il piatto forte del tuo menù di Natale.