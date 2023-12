Descrizione

I wanton fritti cinesi sono una specialità tipica della cucina orientale, ideale da servire come finger food o antipasto. Sfiziosi fagottini di pasta fresca, ripieni di carne o pesce, fritti in olio di semi e serviti ancora caldi e croccanti con salsa di soia o altre salse agrodolci. Vengono chiamati anche wonton e sono una ricetta semplicissima da ricreare in casa, imperdibile per chi ama la cucina tipica del Sol Levante. Scoprite subito come preparare i wanton ripieni di carne di maiale e cipollotto.