Descrizione

L’ortaggio autunnale per eccellenza è la zucca: da settembre a novembre la cuciniamo in mille modi diversi, ma nulla vieta di portarla in tavola anche durante tutto il resto dell’anno. Uno dei metodi più semplici per gustarla anche fuori stagione, oltre a utilizzare la zucca surgelata, consiste nel preparare delle ottime conserve di zucca grigliata sott’olio.