Scopri i trucchi per preparare zucchine in padella croccanti e saporite.

Perché scegliere le zucchine?

Le zucchine sono un ortaggio versatile e leggero, perfetto per chi desidera mantenere una dieta sana. Con sole 20 calorie per 100 grammi, sono ideali per preparare contorni gustosi e leggeri. Tuttavia, la loro cottura può risultare problematica: spesso, infatti, tendono a diventare molli e a rilasciare troppa acqua. Ma non temere! Con i giusti accorgimenti, è possibile ottenere zucchine croccanti e saporite, perfette per accompagnare carne, pesce o riso.

Il metodo per zucchine croccanti in padella

Tradizionalmente, le zucchine vengono cucinate in padella “alla poverella” o trifolate, ma questo metodo può portare a un risultato poco soddisfacente. Per ottenere zucchine croccanti, è fondamentale modificare il procedimento. Inizia tagliando le zucchine a rondelle o a bastoncini, a seconda delle tue preferenze. Scalda una padella antiaderente con un filo d’olio e aggiungi uno spicchio d’aglio per insaporire. Una volta che l’aglio è dorato, rimuovilo e aggiungi le zucchine. Cuocile a fuoco medio-alto, mescolando frequentemente, per evitare che rilascino troppa acqua.

Il tocco finale: gratinatura e aromi

Per rendere le zucchine ancora più croccanti, puoi aggiungere un po’ di pangrattato a metà cottura. Questo non solo contribuirà a creare una crosticina dorata, ma aggiungerà anche una piacevole consistenza. Ricorda di mescolare continuamente per evitare che il pangrattato si bruci. A fine cottura, per un tocco di freschezza, puoi aggiungere un trito di erbe aromatiche come basilico, timo, menta o maggiorana. Questi ingredienti non solo esalteranno il sapore delle zucchine, ma renderanno il piatto ancora più invitante.