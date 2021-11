Descrizione

La zuppa di zucca e lenticchie è un nutriente e gustoso primo piatto dai colori caldi e autunnali, ideale da portare in tavola con l’aggiunta di crostini o pane tostato. Una ricetta economica, semplice e saporita, che nelle giornate più fredde e uggiose di trasforma in un vero e proprio comfort food, caldo e rigenerante. Scoprite come prepararla con ingredienti genuini e ricchi di gusto.