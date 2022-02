Chiacchiere salate: ricetta di Carnevale sfiziosa e saporita Come preparare le gustose chiacchiere salate di Carnevale: deliziose frittelle al parmigiano, ideali da gustare come snack o aperitivo.

Tasche di pane: ricetta semplice, sfiziosa e versatile La ricetta facile e veloce delle tasche di pane: soffici e fragranti pagnottine al latte ripiegate, ideali da farcire e servire come aperitivo.

Rustico di pasta frolla alla napoletana: ricetta appetitosa Come preparare in casa il rustico di pasta frolla alla napoletana: una gustosa crostata salata farcita con ricotta e salame.

Biscotti alla maionese: friabili, sfiziosi e ricchi di gusto Come preparare in pochi minuti i deliziosi biscotti alla maionese: sfiziosi frollini salati ideali da servire come snack durante un aperitivo.

Sgabei: ricetta sfiziosa tipica della cucina lunigiana La ricetta tradizionale dei gustosi sgabei lunigiani: sfiziose e croccanti frittelle salate di pasta lievitata, ideali da servire come antipasto o finger food.

Ciambelle salate veloci: semplicissime, sfiziose e saporite Come preparare le ciambelle salate veloci, ripiene di prosciutto cotto e formaggio filante: ottime da servire come antipasto o aperitivo.

Zeppole di pasta cresciuta: ricetta tipica della cucina napoletana La ricetta semplice e sfiziosa delle zeppole di pasta cresciuta, tipiche della cucina napoletana: ottime da servire calde come finger food.

Involtini di radicchio: ricetta stuzzicante, rustica e gustosa La ricetta veloce e sfiziosa degli involtini di radicchio con ricotta, noci e parmigiano: ideali da servire come antipasto o secondo piatto.

Involtini di lasagna fritti: ricetta stuzzicante e ricca di gusto La ricetta facile e veloce degli involtini di lasagna fritti, farciti con un gustoso ripieno di prosciutto cotto e formaggio filante.

Muffin di pollo e formaggio: ricetta veloce, sfiziosa e saporita Come preparare in pochi minuti i gustosi muffin di pollo e formaggio: una ricetta sfiziosa, ideale da proporre come antipasto o snack.