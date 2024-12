Ingredienti per la zuppa di patate e porri

Per preparare una deliziosa zuppa di patate e porri, avrai bisogno di ingredienti semplici e freschi. Ecco cosa ti serve:

500 g di patate a pasta farinosa

300 g di porri freschi

1 litro di brodo vegetale

200 ml di panna o latte

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

Noce moscata (opzionale)

Crostini di pane integrale per servire

Preparazione della zuppa

Inizia lavando e pelando le patate, quindi tagliale a cubetti. Pulisci i porri, rimuovendo le parti più dure e affettali a rondelle. In una pentola capiente, scalda un filo d’olio extravergine d’oliva e aggiungi i porri, facendoli appassire a fuoco medio per circa 5 minuti. Aggiungi le patate e mescola bene.

Versa il brodo vegetale nella pentola e porta a ebollizione. Riduci la fiamma e lascia cuocere per circa 20-25 minuti, finché le patate non saranno tenere. Una volta cotto, utilizza un frullatore a immersione per ottenere una consistenza cremosa. Aggiungi la panna o il latte e mescola bene. Aggiusta di sale e pepe secondo il tuo gusto.

Servire la zuppa

Per un tocco finale, puoi guarnire la zuppa con un filo d’olio extravergine d’oliva, pepe nero macinato fresco e, se desideri, un pizzico di noce moscata. Servila calda in ciotole rustiche, accompagnata da crostini di pane integrale. Questa zuppa è perfetta come primo piatto in un menù invernale, ma può anche essere servita come piatto unico, abbinata a un’insalata di verdure di stagione o a carne bianca ai ferri.

Varianti e consigli

Se desideri una versione più leggera, puoi sostituire la panna con yogurt greco o latte scremato. Inoltre, per un sapore più esotico, prova ad aggiungere un pizzico di curry. La zuppa di patate e porri è versatile e può essere personalizzata con l’aggiunta di spezie o erbe aromatiche a piacere.

Puoi conservare la zuppa in frigorifero in un contenitore ermetico per 2-3 giorni. Quando la riscaldi, aggiungi un po’ di brodo se necessario per riportarla alla giusta consistenza. Evita di congelarla se contiene panna, poiché potrebbe alterare la cremosità del piatto.