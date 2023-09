Descrizione

La zuppa di pesce è un piatto tipico della cucina mediterranea, delizioso e ricco di gusto. Se amate questo piatto ma non trovate mai il tempo per prepararlo, seguite passo dopo passo la nostra ricetta: potrete realizzare con il Bimby una squisita zuppa di pesce senza spine, utilizzando ingredienti semplici come il pesce surgelato già pulito, cozze, vongole e gamberi. Questa zuppa di mare è un piatto ideale per le giornate fredde e per le occasioni speciali, da abbinare a del pane tostato e gustare in famiglia o con gli amici.