Descrizione

La fregola ai frutti di mare è un piatto tradizionale della cucina sarda, che ha come protegonista la fregùla: un particolare pasta granulare di semola, che si abbina perfettamente con i condimenti a base di pesce e verdure. Oggi vi spieghiamo come preparare un’ottima fregola ai frutti di mare utilizzando il Bimby. Scoprite quali ingredienti occorrono e tutti i passaggi per ricreare in pochissimo tempo questa invitante specialità dal sapore mediterraneo.