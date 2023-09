Panonta di Miranda: la ricetta originale della pagnotta molisana

Descrizione

La panonta di Miranda è una specialità tipica della cucina molisana, che consiste in una pagnotta casereccia dal peso variabile di 1 o 2 kg, tagliata a fette e farcita con diversi strati di frittata, peperoni e salsiccia. Stuzzicante, sostanziosa e saporita: la panonta, un tempo servita come piatto unico, è ottima da preparare in vista di un pranzo con tanti ospiti e gustare come antipasto rustico.