I 5 ristoranti a Milano dove cenare a San Valentino

La giornata dedicata all’amore, San Valentino, è alle porte. Manca davvero poco alla festa degli innamorati, un’occasione perfetta per provare un nuovo ristorante o per concedersi una cena gourmet, per condividere dei momenti romantici con la persona amata, tra menù creati ad hoc dagli chef, in atmosfere romantiche.

Come sempre la città di Milano è sempre molto attenta a proporre le soluzioni dei locali e dei ristoranti più belli e alla moda della movida.

San Valentino 2022: I migliori ristoranti di Milano per una cena romantica e indimenticabile

Nel portale sono presenti i programmi delle strutture più fashion di Milano, con tanto di menù, prezzi e anche la possibilità di prenotare direttamente online per agevolare l'utente nella scelta della soluzione migliore per trascorrere una splendida serata di San Valentino.

Di seguito vi proponiamo i 5 ristoranti dove cenare a San Valentino.

Cena romantica in igloo nel cuore di Milano

Per San Valentino 2022 nasce a Milano una location davvero originale che propone una romantica cena all’interno di un igloo riscaldato e trasparente che permette di vedere le stelle. Una soluzione unica nel suo genere che regalerà forti emozioni a tutti i cuori innamorati.

Si inizierà la romantica serata con un aperitivo di benvenuto per brindare all’amore, si proseguirà poi con una ricca e prelibata cena con menù guidato e servito. Gustosi piatti studiati per l’occasione dai bravissimi chef della cucina, un tripudio di gusti e sapori che conquisteranno ogni cuore innamorato.

San Valentino Lussuoso allo Hyatt Centric Milan Centrale

Hyatt Centric Milan Centrale è una fantastica struttura situata nel cuore della città. Si presenta come una accattivante location lifestyle, incastonata tra i grattacieli di Milano, dove divertimento, fashion e food si incontrano.

All’interno della location è presente Organics SkyGarden @Cielo, una favola terrazza panoramica situata al 13° piano a 40 metri d’altezza. In occasione di San Valentino 2022, Hyatt Centric Milan Centrale propone una serata davvero esclusiva. Si inizierà con un raffinato aperitivo di benvenuto nell’esclusiva terrazza per brindare al proprio amore.

Si proseguirà con una prelibata cena placé di pesce, con piatti sapientemente studiati e preparati dai rinomati chef. Per chi lo desidera potrà prenotare una delle lussuose camere della struttura, per una lunga notte d’amore.

San Valentino dai particolari sapori giappo/pugliesi

Il ristorante Xiongdi di Milano propone per la serata di San Valentino 2022 una ricca cena dai sapori particolari come la sua cucina. Per la festa degli innamorati verrà proposta la collaudatissima e apprezzata formula All You Can Eat dei buonissimi piatti giappo/pugliesi.

Un connubio di gusti che vedono il sushi sposarsi con le materie prime pugliesi, creando un tripudio di bontà talmente buoni da aver conseguito per diversi anni consecutivi il premio eccellenza.

Romantica cena in Love Boat

Particolare e innovativa la proposta di San Valentino 2022 Love Boat. Love Boat è una location sorprendente, una vera e propria barca attraccata sul molo, in zona Idroscalo a Milano.

La barca è ancorata totalmente da un lato per evitare spiacevoli oscillazioni, inoltre è riscaldata e coperta per garantire il massimo dell’agio per tutta la serata. Per la serata di San Valentino, Love Boat propone un romantico aperitivo di benvenuto da degustare sul molo per poi proseguire con una prelibata cena a lume di candela e con musica soffusa in barca. Una soluzione unica nel suo genere che conquisterà tutti gli innamorati.

San Valentino raffinato alla Terrazza di Via Palestro

La Terrazza di Via Palestro è una fantastica struttura affacciata sui bellissimi giardini di Porta Venezia, al quarto piano del Centro Svizzero. La meravigliosa struttura si contraddistingue per i suoi raffinati sapori della cucina italiana da degustare in una vista mozzafiato su una delle zone più affascinanti della città.

La Terrazza di Via Palestro è una fantastica struttura affacciata sui bellissimi giardini di Porta Venezia, al quarto piano del Centro Svizzero. La meravigliosa struttura si contraddistingue per i suoi raffinati sapori della cucina italiana da degustare in una vista mozzafiato su una delle zone più affascinanti della città.

Elegante e raffinata, il fiore all'occhiello della location è la sua meravigliosa terrazza dove in occasione della festa di San Valentino organizza una ricca e prelibata cena con menù à la carte per permettere a tutti di scegliere liberamente i piatti più amati. Una cena degli innamorati gustosa e di classe, in un'atmosfera calda e romantica che farà sognare ogni coppia.