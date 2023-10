Acciughe in tempura, croccanti e saporite: ricetta originale

Descrizione

Amate il fritto di pesce? Provate le acciughe in tempura: una ricetta fusion semplicissima, che unisce un classico della cucina italiana, le alici fresche, con la tecnica giapponese che garantisce una frittura leggera e croccante, grazie all’utilizzo della farina di riso e dello shock termico. Così preparate le acciughe andranno a ruba, sia che decidiate di servirle come antipasto, sia che scegliate di gustarle come secondo piatto.