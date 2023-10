Castagne cotte: quanto durano e come conservarle?

Avete seguito i nostri consigli per ottenere delle castagne al forno perfette e ora non potete più fare a meno di prepararle? Se avete sfornato grandi quantità di caldarroste e ora non sapete come conservarle, proseguite la lettura. In questa guida vi spieghiamo esattamente come fare per mantenerle morbide e gustose fino a 6 mesi.

Come conservare le castagne cotte

Le castagne sono un’irresistibile delizia autunnale. Una tira l’altra, specialmente quando sono ancora calde, appena sfornate o cotte alla brace. Se miracolosamente ve ne sono avanzate, oppure volete prepararle appositamente per conservarle, così fa poterle gustare anche fuori stagione, ecco qualche piccolo accorgimento da rispettare per preservarne la naturale bontà.

Innanzitutto, sbucciatele quando ancora sono tiepide, facendo attenzione a non scottarvi. Non appena le vostre castagne saranno perfettamente pulite, lasciatele raffreddare completamente.

Se avete intenzione di conservarle per 2-3 giorni al massimo, potete tranquillamente tenerle in dispensa all’interno di un sacchetto per alimenti o un contenitore a chiusura ermetica. Per poterle conservare più a lungo, distribuitele su una teglia, congelatele e trasferitele successivamente all’interno di un sacchetto: potrete tenerle in freezer fino a 6 mesi e ripassarle in forno dopo averle lasciate scongelare in frigorifero, per renderle nuovamente gustose e fragranti.