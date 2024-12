Un grande maestro della pasticceria

La notizia della scomparsa di Enzo Santoro, fondatore della storica Pasticceria Martesana di Milano, ha colpito profondamente la comunità gastronomica e i suoi numerosi clienti. Santoro, nato nel 1952 nel Salento, ha dedicato la sua vita alla pasticceria, diventando un simbolo di eccellenza e innovazione nel settore. La sua passione per i dolci e il suo impegno nel creare esperienze uniche per i clienti hanno reso la sua pasticceria un vero e proprio punto di riferimento nella città.

Un viaggio dal Sud al Nord

Emigrato a Milano durante il boom economico, Santoro ha portato con sé non solo il suo talento, ma anche una visione chiara: creare dolci che raccontassero storie. La sua prima pasticceria, aperta in via Cagliero, è diventata rapidamente un luogo di culto per gli amanti dei dolci. La Martesana non è solo un negozio, ma un luogo dove la tradizione si fonde con l’innovazione, dove ogni dolce è preparato con amore e dedizione. I suoi mignon, le torte per le occasioni speciali e i panettoni sono solo alcune delle delizie che hanno conquistato il palato di milanesi e turisti.

Riconoscimenti e premi

La carriera di Enzo Santoro è costellata di successi e riconoscimenti. Nel 1986, ha creato una torta commemorativa per il Duomo di Milano, un’opera che è diventata un’icona della pasticceria. Nel 2013, sotto la sua guida, il giovane pastry chef Davide Comaschi ha vinto il prestigioso premio World Chocolate Masters a Parigi, portando la Pasticceria Martesana alla ribalta internazionale. Il suo panettone classico è stato premiato come il migliore d’Italia nel 2020, e nel 2023 ha ricevuto il premio “Ai Migliori Pasticcieri del Mondo” da Iginio Massari, un ulteriore riconoscimento della sua straordinaria arte.

Un’eredità che vive nei dolci

La scomparsa di Enzo Santoro lascia un vuoto incolmabile, ma la sua eredità continua a vivere attraverso i suoi dolci. Ogni morso di un suo prodotto è un tributo alla sua passione e al suo talento. La Martesana rimarrà un luogo dove le famiglie milanesi si riuniscono per celebrare momenti speciali, dove i bambini possono gustare le piccole meraviglie create da un maestro che ha dedicato la sua vita all’arte della pasticceria. La sua memoria sarà sempre presente in ogni dolce che porta il suo nome.