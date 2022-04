Mele cotte: ricetta semplice e leggera con cannella e zenzero

Descrizione

Le mele cotte sono un classico dessert al cucchiaio che si prepara con ingredienti semplici e genuini: mele gialle, poca acqua e zucchero a piacere. Esistono innumerevoli varianti di questo dolce della nonna: c’è chi le prepara in padella, chi al forno, con o senza l’aggiunta di spezie. Oggi vi proponiamo le mele cotte in padella con cannella, zenzero e vaniglia, ottime da gustare in ogni momento della giornata, anche come dessert di fine pasto.