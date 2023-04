Descrizione

Volete preparare i classici spaghetti all’amatriciana ma non avete il guanciale a disposizione? Nessun problema: potete sostituirlo con della pancetta e ottenere una pasta all’amatriciana altrettanto gustosa e invitante. Questa variante è semplicissima e veloce da preparare, in quanto abbiamo sostituito il pomodoro fresco con della polpa di pomodoro (o passata, se preferite un sugo più liscio). Perfetta per un pranzo in famiglia veloce e sfizioso, la nostra amatriciana è così buona che non potrete fare a meno di terminare il piatto con la scarpetta.