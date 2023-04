Descrizione

Per Pasqua vorreste provare a preparare la pastiera napoletana in versione senza glutine? Come risaputo, uno degli ingredienti principali della pastiera è il grano cotto, ma fidatevi di noi: potrete ottenere un’ottimo dolce, altrettanto cremoso e invitante, semplicemente sostitendo il grano con il riso. Per il resto, la ricetta è pressoché identica all’originale: anche preparare la frolla senza glutine è più semplice di quanto non si pensi, grazie ai tanti mix di farine apposite per dolci che garantiscono un’ottima lavorabilità dell’impasto. Ma passiamo al dunque: scoprite quali ingredienti occorrono, leggete il procedimento e mettetevi all’opera, la domenica di Pasqua è vicina!