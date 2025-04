Un’apertura attesa in Istria

Ana Roš, la celebre chef slovena, ha annunciato l’apertura del suo secondo ristorante JAZ Poreč, situato nella pittoresca località di Parenzo, lungo la costa istriana. Questa nuova avventura segna un’importante espansione per la chef, che ha già conquistato il palato di molti con il suo ristorante Hiša Franko, premiato con tre stelle Michelin. JAZ Poreč rappresenta un’opportunità per Roš di portare la sua visione gastronomica iperlocale in un contesto costiero, creando un ponte tra Slovenia e Croazia.

La filosofia di cucina di Ana Roš

La chef, autodidatta e innovativa, ha sempre puntato su ingredienti freschi e di stagione, provenienti da agricoltori e raccoglitori locali. Con JAZ Poreč, Roš intende continuare questa tradizione, creando un menù che celebra i sapori dell’Istria. “Il menù sarà un dialogo vibrante tra terra e mare”, afferma la chef, sottolineando l’importanza di sostenere i produttori locali e valorizzare le tradizioni culinarie della regione. La sua esperienza e il suo approccio istintivo alla cucina hanno già portato a riconoscimenti internazionali, rendendola una figura di spicco nel panorama gastronomico mondiale.

Un ritorno alle radici

Per Ana Roš, l’apertura di JAZ Poreč non è solo un nuovo inizio, ma anche un ritorno a un luogo che ha un significato speciale per lei. “L’Istria è sempre stata parte della mia cucina e della mia vita”, dichiara la chef, ricordando i momenti trascorsi nella regione durante la sua infanzia. Questo legame personale si riflette nella sua cucina, che cerca di evocare emozioni e ricordi attraverso i piatti. JAZ Poreč sarà un ristorante più informale rispetto a Hiša Franko, ma con la stessa attenzione alla qualità e all’innovazione.

Collaborazione con Valamar

Il progetto è sviluppato in collaborazione con Valamar, il principale gruppo dell’ospitalità croato, che gestisce numerosi hotel e resort lungo la costa adriatica. Dario Kinkela, Direttore F&B di Valamar, ha dichiarato: “JAZ Poreč celebra l’Istria non solo come destinazione, ma come fusione ricca di tradizioni culinarie e promettenti visioni future”. Questa sinergia tra Roš e Valamar promette di offrire un’esperienza gastronomica unica, attirando visitatori da tutto il mondo e contribuendo al sostegno dei produttori locali.