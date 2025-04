Scopri come preparare un primo piatto gustoso e originale per la primavera

Ingredienti per i cannelloni di crespelle

Per realizzare i cannelloni di crespelle ripieni di pecorino e asparagi, avrai bisogno di:

200 g di farina

4 uova

1/2 litro di latte

120 g di burro

120 g di pecorino grattugiato

1 litro di latte per la besciamella

Asparagi freschi

Sale e pepe q.b.

Olio extravergine d’oliva

Scalogno

Maggiorana fresca

Preparazione delle crespelle

Inizia sbattendo le uova in una ciotola con un pizzico di sale. Aggiungi gradualmente la farina, mescolando con una frusta per evitare la formazione di grumi. Incorpora il latte e lascia riposare la pastella per circa 30 minuti. Scalda una padella antiaderente con un filo d’olio e versa un mestolino di pastella, cuocendo per circa un minuto per lato fino a doratura. Ripeti l’operazione fino a esaurire la pastella, ottenendo circa 16 crespelle.

Preparazione della besciamella e del ripieno

Per la besciamella, sciogli il burro in una casseruola e aggiungi la farina, mescolando per formare un roux. Riscalda il latte con una foglia di alloro e, quando è quasi a bollore, versalo lentamente nel roux, mescolando continuamente. Cuoci per alcuni minuti fino a ottenere una consistenza densa. Aggiungi il pecorino grattugiato e aggiusta di sale e pepe.

Pulisci gli asparagi, separando le punte dai gambi. Taglia i gambi a rondelle e rosolali in padella con olio e scalogno per 3-4 minuti. Unisci i gambi rosolati alla besciamella, insieme a qualche fogliolina di maggiorana. Farcisci ogni crespella con un cucchiaio di ripieno e arrotolale a forma di cannellone.

Assemblaggio e cottura

In una pirofila, stendi un po’ di besciamella allungata con latte sul fondo. Disponi i cannelloni uno accanto all’altro e coprili con la besciamella rimanente. Spolvera con il pecorino e aggiungi le punte degli asparagi. Inforna a 200 °C per circa 10 minuti, fino a quando non saranno dorati e gratinati.

Servi i cannelloni di crespelle ripieni di pecorino e asparagi caldi, per un pranzo primaverile che conquisterà tutti i tuoi ospiti.