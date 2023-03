Quanto costa sorseggiare un cocktail e godersi un aperitivo nella rinomata Terrazza Martini? Menù e prezzi del famoso rooftop bar in centro a Milano.

Terrazza Martini è un importante rooftop bar situato nel centro storico di Milano. Il locale, tra i più rinomati della città, si trova agli ultimi piani del grattacialo di Piazza Armando Diaz e gode di una spendida visuale panoramica sul Duomo e sulla Galleria Vittorio Emanuele II. Insieme a Terrazza Aperol, rappresenta uno dei rooftop milanesi più rinomati e frequentati della città.

Inaugurata nel 1958, Terrazza Martini ha ospitato negli anni numerosi eventi e ha rappresentato nel corso dei decenni uno dei punti di riferimento più importanti della movida milanese. Nel 2018 il locale è stato completamente rinnovato, sia dell’organizzazione degli spazi, sia nel design degli ambienti.

Il 15° piano è un luminoso open space di 260 mq riservato a eventi privati (feste, conferenze, presentazioni, cene ecc.) mentre al 16° piano si trova l’ampio rooftop, comprensivo di lounge bar con posti a sedere coperti e un’ampia terrazza con pavimento in parquet in cui godersi l’aperitivo all’aperto e ammirare dall’alto la città, magari con la luce del tramonto che rende la vista particolarmente suggestiva.

Aperitivo da Terrazza Martini: quanto costa?

Per godersi un aperitivo da Terrazza Martini, occorre necessariamente prenotare un’esperienza dal loro sito. Non si spende in base alla consumazione, ma si acquista un pacchetto unitario, che include l’accesso al rooftop e un drink accompagnato da stuzzichini.

Martini Observatory

Acquistando il pacchetto “Martini Observatory” è possibile accedere al rooftop per un tempo massimo di 1 ora e consumare un cocktail Martini a scelta dal menù, accompagnato con una sfiziosa selezione di snack e stuzzichini salati per accompagnare l’aperitivo.

L’esperienza ha un costo di 19 euro per gli adulti, 5 euro per i minori dai 6 ai 17 anni (accompagnati da un adulto), mentre i bambini fino ai 5 anni possono accedere alla Terrazza gratuitamente.

È possibile organizzare anche aperitivi di gruppo con più di 40 persone in occasione di feste o eventi, contattando direttamente Terrazza Martini tramite email.

Attualmente (marzo 2023) le prenotazioni risultano sospese fino a data da destinarsi.

Martini Cocktail Experience

Il secondo pacchetto si chiama “Martini Cocktail Experience” e include l’accesso alla Terrazza per 90 minuti, duranti i quali, prima dell’aperitivo, si potrà seguire una lezione condotta dal bartender, per imparare a preparare tre tipologie di cocktail: il Negroni, l’Americano e il Martini Fiero & Tonic.

Anche in questo caso, l’aperitivo include un cocktail tra quelli inclusi in listino, accompagnati con una varietà di snack salati. Il prezzo complessivo dell’esperienza è di 40 euro.

Anche le prenotazioni per il “Martini Cocktail Experience” risultano attualmente sospese.