Scoprite cos'è l'aqua faba e come si usa in cucina: ecco a cosa serve!

L’aqua faba, conosciuta anche come acqua di cottura dei ceci, è un ottimo ingrediente per sostituire le uova in cucina, ma non solo. Scoprite come usarlo in cucina!

Cos’è l’aqua faba: come usarlo?

Sapete cos’è l’aqua faba? Non è altro che l’acqua di cottura o di conservazione dei legumi che, una volta montata, assume l’aspetto e la consistenza degli albumi o della panna montata a neve. Infatti l’aquafaba, una volta raffreddata, può essere montata a neve per sostituire le uova in molte ricette vegan e vegetariane.

Le calorie dell’aquafaba sono 19 per ogni 100 ml di prodotto, quindi si tratta di un ingrediente leggero e adatto anche alle diete ipocaloriche. I principali valori nutrizionali dell’aquafaba, ricca di fibre e ferro, sono:

Grassi 0,28 g

Carboidrati 3,23 g

Zuccheri 0,42 g

Fibre 0,8 g

Proteine 0,94 g

Potassio 41 mg.

Ricette con aquafaba

Una ricetta su come usarlo è la Maionese all’aquafaba e zenzero

Ingredienti: 100 ml di aquafaba, 180 ml di semi, 1 cucchiaino di aceto, 1 cucchiaino di senape, sale, un pezzetto di zenzero.

Preparazione: versate nel bicchiere del mixer l’aquafaba a temperatura ambiente. Aggiungete l’aceto e frullate incorporando aria. Unite la senape, il sale e l’olio a filo fino ad ottenere un composto cremoso e spumoso. Prima di servire grattugiate lo zenzero fresco e mescolate.

Crepes all’aquafaba

Ingredienti: 100 ml di aquafaba, 500 ml di latte (anche di soia non zuccherato), 250 g di farina, 1 pizzico di sale.

Preparazione: in una terrina mescolate il latte e la farina senza formare i grumi. Unite il sale e fate riposare per 30 minuti. Montate l’aquafaba con il minipimer e quando avrete ottenuto la consistenza di una spuma, unite al composto. Cuocete le crepes in una padella antiaderente leggermente unta unendo un mestolino di composto. Fate rapprendere per circa 2 minuti e poi cuocete dall’altro lato per lo stesso tempo.

Conservazione

Una volta montata, l’aquafaba deve essere subito utilizzata e non può essere conservata.