Descrizione

L’arista di maiale arrosto è un secondo piatto ricco e prelibato, che rievoca alla mente le grandi tavolate imbandite a festa e i pranzi della domenica in famiglia. Oggi vi proponiamo la ricetta base di questo grande classico, spesso arricchito con l’aggiunta di altri ingredienti, che prevede una lenta cottura in forno con vino bianco. Il profumo delle erbe aromatiche rende questo tenero arrosto una vera delizia per grandi e piccini, ideale da assaporare con un buon contorno di patate al forno.