Descrizione

Cercate un’alternativa senza pomodoro al classico baccalà in umido con olive e capperi? Vi sveliamo la classica ricetta della nonna per preparare dei deliziosi bocconcini di baccalà cotti in umido con vino bianco, olive verdi e capperi, così morbidi da sciogliersi in bocca. Questo gustoso e leggero secondo piatto si prepara in pochissimo tempo ed è perfetto da assaporare con del pane casereccio tostato. Scopriamo insieme quali ingredienti occorrono e come si cucina.