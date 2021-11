Descrizione

I bastoncini di pasta sfoglia al gusto pizza sono uno snack sfizioso e saporito, ideale da preparare in pochi minuti per un aperitivo fuori programma o come antipasto da servire con un tagliere di salumi e e formaggi. Fragranti, gustosi e invitanti: questi friabili grissini conquisteranno tutti al primo assaggio, provare per credere!