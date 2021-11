Cannoli di parmigiano: ricetta gourmet, stuzzicante e saporita

Descrizione

I cannoli di parmigiano sono una variante salata dei tradizionali cannoli dolci siciliani, il cui ripieno alla ricotta prende ispirazione dalla ricetta originale. Sfiziosi, saporiti e invitati: questi piccoli cannoli vengono preparati con una friabile cialda di formaggio fuso e guarniti con granella di pistacchi. Un’irresisitibile bontà anche per i palati più raffinati, ideale da portare in tavola come antipasto o finger food.