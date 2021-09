Rustici di pasta sfoglia e prosciutto: ricetta sfiziosa e saporita

Descrizione

I rustici di pasta sfoglia con prosciutto sono dei deliziosi stuzzichini farciti, ideali da proporre come aperitivo o antipasto. Croccanti, friabili e ricchi di gusto: una vera delizia per grandi e piccini, specialmente se gustati appena sfornati. Ve li presentiamo in veste di cornetto, ma potete scegliere di prepararli nella forma che preferite: tondi, quadrati, a triangolo o mezzaluna. Non perdete l’occasione di provarli!