Descrizione

La minestra di semolino è tra le zuppe più semplici e leggere che possiate preparare, ottima da servire anche ai bambini e da gustare in inverno con dei crostini. Nella sua variante più semplice, con acqua e olio extravergine d’oliva, questa minestra risulta piuttosto neutra e poco saporita, ma acquisisce una nota di gusto in più se cucinata con un buon brodo vegetale e condita a fine cottura con del parmigiano grattugiato. Non perdete occasione di provarla!