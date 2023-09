Il Battibecco è un ristorante immerso nel verde che si trova a pochi minuti dal centro di Impruneta, un piccolo paesino in provincia di Firenze noto per essere la culla di uno dei piatti più famosi della cucina toscana: il peposo alla fornacina. Se vi trovate in toscana e volete godervi una cena all’insegna della cucina tradizionale, sentendovi a casa, allora Il Battibecco potrebbe essere la soluzione più adatta a voi. Il ristorante vi conquisterà con la sua cucina autentica e genuina, che sa unire il rispetto per la tradizione al gusto per l’innovazione. In cucina, due chef di talento: Lorenzo e Ignazio, che vi faranno scoprire i sapori e le ricette tipiche del territorio, ma anche le loro invenzioni originali e creative.

La location

Il ristorante Il Battibecco accoglie i propri ospiti in una casa di campagna immersa in un lussureggiante parco ombreggiato da alberi e costellato di fiori e piante aromatiche. Il locale si presenta caldo e accogliente, con un arredamento rustico ed elegante allo stesso tempo, grazie al grande camino risalente al ’500 e ai soffitti con travi a vista. In estate, è possibile approfittare del giardino rigoglioso per pranzare o cenare all’aperto, godendosi il profumo della lavanda e delle erbe aromatiche.

Menù e prezzi

La cucina del ristorante Il Battibecco è in continua evoluzione: il filo conduttore è la tradizione toscana, da cui si parte per reinterpretare i piatti in chiave moderna. La filosofia degli chef include il rispetto della stagionalità e l’attenzione per la qualità delle materie prime. Il piatto forte, sempre presente in menù, è naturalmente il peposo alla fornacina, preparato secondo la tradizione con carne di manzo, vino rosso Chianti, polpa di pomodoro, aglio e abbondante pepe nero, servito con fette di pane toscano.

Il menù del Battibecco varia ogni mese e include antipasti (tra cui una selezione di salumi toscani IGP, serviti con crostini) primi, secondi piatti e dolci, con proposte sia di carne che di pesce.

Ecco alcuni dei piatti presenti nel menù attuale:

Pici all’aglione con fagiolini e tonno fresco

Risotto alle barbe rosse con seppioline alla piastra con olio aromatizzato al finocchietto

Tortelli di salsiccia e pancetta con friggitelli, provola affumicata mantecati al burro e pepe nero

Filetto di fassona su caponata di melanzane, con pesto di pomodori secchi e patate stufate

Tagliata di tonno al sesamo con insalata di fagioli borlotti, cipollina fresca e pomodori gialli

Il prezzo medio per una cena è di 40 euro a persona. Il ristorante offre anche la possibilità di scegliere tra due menù degustazione, pensati come esperienza per due persone, al costo complessivo di 120 euro.