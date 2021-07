In ospedale il medico gli prescrive un lassativo e lo rimanda a casa

Un ragazzo perfettamente in salute di Porth, Galles, ha contratto un’insolita malattia che molti potrebbero non conoscere. I genitori, ovviamente preoccupati dalla condizione del figlio, come lo sarebbe qualsiasi genitore, lo hanno portato subito all’ospedale per capire quale fosse il problema.

A Jack era stata diagnosticata una grave forma di costipazione e, dopo avergli prescritto dei lassativi che avrebbero alleviato i suoi sintomi, è stato mandato a casa per riprendersi con tranquillità.

Purtroppo, questo ha segnato la fine delle sofferenza per Jack. Dopo appena 24 ore dalle sue dimissioni il padre Kieron lo ha trovato senza vita nella sua stanza, nonostante i dottori non fossero preoccupati per i lancinanti dolori di stomaco di Jack.

Dopo un esame all’intestino per assicurarsi che l’appendice non si fosse lesionata, i dottori avevano pensato che la causa dei dolori del ragazzo fosse una semplice costipazione.

Nonostante gli esami e le domande sulla sua condizione, i dottori non erano riusciti a trovare la vera causa dei dolori di Jack, che si è poi scoperta essere chetoacidosi diabetica. Questa condizione si manifesta nelle persone diabetiche, quando aumentano i livelli di chetone, un acido sanguigno.

Se Jack fosse stato sottoposto a un test per la glicemia, i genitori se ne sarebbero accorti e questa terribile tragedia sarebbe stata evitata. Visto che non gli era stata diagnosticata questa malattia, Jack non sembrava avere nulla di grave ma, se i dottori si fossero accorti della chetoacidosi, avrebbero potuto alleviare i sintomi e combattere il male prescrivendogli insulina e altre semplici sostanze.

Oltre ai forti dolori di stomaco, gli altri sintomi includono confusione, sete, stanchezza, respirazione accelerata e il bisogno di urinare frequentemente. Anche se i genitori probabilmente non riusciranno a dimenticare e a lasciarsi alle spalle questa terribile perdita, vogliono parlare a tutti della chetoacidosi per evitare che tragedie simili accadano di nuovo..