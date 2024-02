In questo articolo, approfondiamo l'iniziativa di Crescere insieme, un' azienda leader del settore dell’educazione infantile, che consiste nella realizzazione di corsi di cucina per bambini e genitori. Per rafforzare i legami familiari e insegnare ai più piccoli importanti abilità culinarie.

La buona cucina e la sana alimentazione rappresentano ormai degli aspetti prioritari nella società odierna alla luce di una aumentata consapevolezza sul mangiare bene, direttamente collegata al benessere e alla salute dell’organismo.

Le buone abitudini e uno stile di vita corretto sono però elementi che non riguardano unicamente gli adulti ma che dovrebbero coinvolgere anche i bambini, così che già in tenera età quest’ultimi possano apprendere pienamente l’importanza dei comportamenti alimentari da tenere a tavola e condurre una vita sana.

In questo contesto, negli ultimi anni, sono stati organizzati innumerevoli corsi di cucina per bambini e genitori che in breve tempo hanno riscosso un grande seguito da parte delle famiglie, potendo contare sui tanti vantaggi collegati a questa attività, primo fra tutti la possibilità di poter trascorre più tempo insieme, così come imparare nuove abilità culinarie e sviluppare una maggiore consapevolezza sull’alimentazione, in modo divertente e stimolante.

Allo stesso tempo, per poter davvero beneficiare di tale pratica è necessario che i corsi siano programmati e portati avanti da uno staff altamente formato e da nutrizionisti infantili qualificati, così da offrire ai bambini, ma anche ai genitori stessi, tutti gli elementi necessari per poter replicare quanto appreso anche a casa, e ottenere realmente informazioni e conoscenze utili per condurre uno stile di vita alimentare salutare.

Tra le realtà che meglio corrispondono a quanto detto, troviamo senza dubbio Crescere Insieme, società leader che da oltre 30 anni opera nel settore dell’educazione infantile, che oltre ad offrire un’educazione d’eccellenza all’interno dei propri asili nido e scuole dell’infanzia, propone una serie di attività parallele di grande successo, come per l’appunto i corsi di cucina per bambini e adulti.

I corsi di cucina di Crescere Insieme

I corsi di cucina per genitori e bambini di Crescere Insieme, come accennato in precedenza, offrono una serie di benefici per tutti i componenti della famiglia. In primis, questi laboratori promuovono il tempo di qualità trascorso insieme, creando un’occasione per mamme, papà e figli di connettersi e rafforzare i legami familiari, insegnano ai bambini importanti abilità culinarie, come la lettura di ricette, la misurazione degli ingredienti e le tecniche di preparazione degli alimenti, facendo sviluppare loro fiducia, autonomia, autostima e nuove competenze in modo giocoso e in un ambiente stimolante e coinvolgente in grado di far emergere tutta la loro creatività e talento in materia. Ma non solo.

Durante i quattro incontri previsti nel corso, pensato per i bambini dai 2 anni in su, che possono essere frequentati all’interno delle sedi di Crescere Insieme presenti su tutto il territorio nazionale, genitori e figli potranno imparare la priorità di seguire una dieta equilibrata e uno stile di vita sano, scoprendo l’importanza di consumare cibi freschi e nutrienti, grazie alla presenza di una nutrizionista in grado di fornire tutti i consigli e gli strumenti pratici per la gestione della corretta alimentazione in età pediatrica, e di una cuoca che rivelerà tutti i segreti per poter preparare anche a casa pietanze gustose e genuine, come primi, secondi, contorni e dolci, aiutando i piccoli chef anche a sviluppare abilità motorie attraverso l’uso di utensili da cucina e a seguire le istruzioni per la realizzazione delle ricette, migliorando la loro capacità di ascolto e di comprensione delle procedure.

Il punto di forza dei Laboratori organizzati dall’azienda è certamente l’alto grado di interattività delle lezioni, con le famiglie che potranno trascorre ore indimenticabili ed esperienze divertenti e stimolanti, che miglioreranno il loro rapporto e il grado di complicità e connessione, insegnando loro l’importanza della collaborazione e del lavoro di squadra, impegnandosi in attività didattiche e pratiche originali e interessanti, guidate da chef professionisti.

In questo modo, oltre a poter passare del tempo di qualità con i propri figli, le mamme e i papà impareranno anche a coinvolgerli in attività creative e a trasmettere loro la passione per la cucina, potendo cimentarsi a casa tutti insieme nella preparazione spassosa del pranzo e della cena, con i bambini che possono assumere il ruolo di chef e i genitori quello di assistenti, per un divertimento e uno svago garantito!

Chi è Crescere Insieme

Come accennato in precedenza, Crescere Insieme è una azienda leader del settore dell’educazione infantile, con innumerevoli asili nido e scuole dell’infanzia presenti su tutto il territorio italiano. Grazie all’esperienza ultratrentennale e alle competenze e qualifiche acquisite negli anni, la società offre ai bambini percorsi di apprendimento pedagogico d’eccellenza, al passo con le esigenze della società odierna così da farli crescere e sviluppare al meglio, non solo a livello cognitivo, ma anche per quanto riguarda la componente relazionale, emotiva e fisica. Attraverso un approccio olistico, infatti, vengono offerti loro tutti gli strumenti per far emergere il proprio potenziale e le proprie caratteristiche personali in modo creativo e sereno, in un ambiente sano e sicuro, con metodologie educative all’avanguardia e modelli di successo, frutto della passione per questo universo e per il costante aggiornamento in materia.

Inoltre, la mission di Crescere Insieme si contraddistingue per la sua capacità di supportare in toto le famiglie, dimostrando assoluta vicinanza rispetto al complesso ruolo dei genitori, proponendo corsi specifici e incontri per fornire consigli qualificati e solidi strumenti per svolgerlo al meglio, come una consulenza psicologica, i servizi dedicati alla disabilità, il sostegno alla genitorialità, i centri e le vacanze estive, e tutta una serie di attività parallele coinvolgenti e stimolanti come per l’appunto i corsi di cucina, così come quelli di fotografia, di teatro e di arti creative e manuali.

Crescere Insieme si rivolge ad aziende, a scuole e alla Pubblica Amministrazione, configurandosi come un vero e proprio polo di servizi e come un qualificato alleato per sviluppare strumenti di welfare d’eccellenza. A questo si aggiunge la possibilità per i privati e gli imprenditori di poter entrare a far parte di una rete consolidata di strutture di asili nido e scuole dell’infanzia attraverso il franchising, entrando a far parte di una grande famiglia che condivide gli stessi valori e amore per i bambini, il cui marchio è sinonimo di qualità, professionalità e competenza, la cui reputazione nel settore dell’educazione infantile è universalmente riconosciuta e rispettata.