Scopri come preparare dei deliziosi biscotti al limone, leggeri e profumati, perfetti per ogni occasione.

Ingredienti per biscotti al limone morbidi

Per realizzare questi biscotti al limone morbidi, avrai bisogno di pochi ingredienti semplici e naturali. Ecco cosa ti serve:

150 g di farina di mandorle

100 g di farina di riso

225 g di zucchero

1 cucchiaino di lievito per dolci

Scorza grattugiata di 1 limone

110 g di albumi

Pinoli tostati (facoltativi)

Preparazione dei biscotti al limone

La preparazione di questi biscotti è davvero semplice e veloce. Inizia mescolando la farina di riso e la farina di mandorle in una ciotola capiente. Aggiungi lo zucchero, il lievito e la scorza di limone grattugiata. Mescola bene fino a ottenere un composto omogeneo.

In un’altra ciotola, monta gli albumi con 110 g di zucchero fino a ottenere un composto spumoso. Incorpora delicatamente gli albumi al mix di farine, facendo attenzione a non smontare il composto.

Se desideri, puoi aggiungere i pinoli tostati per un tocco croccante. Utilizza una tasca da pasticciere o un cucchiaio per formare delle piccole palline di impasto su una placca da forno rivestita di carta forno.

Cottura e presentazione

Inforna i biscotti in un forno preriscaldato a 160 °C per circa 20 minuti, o fino a quando non saranno leggermente dorati. Una volta cotti, lasciali raffreddare su una griglia. Questi biscotti al limone morbidi sono perfetti da servire con un tè pomeridiano o come dolce fine pasto.

La loro consistenza soffice e il profumo fresco di limone li rendono irresistibili. Inoltre, essendo senza glutine e senza lattosio, possono essere gustati da tutti, senza preoccupazioni.

Varianti e consigli

Puoi personalizzare la ricetta aggiungendo gocce di cioccolato fondente o sostituendo la scorza di limone con quella di arancia per un sapore diverso. Questi biscotti si conservano bene in un contenitore ermetico per diversi giorni, mantenendo la loro morbidezza.

In conclusione, i biscotti al limone morbidi sono una vera coccola da concedersi in qualsiasi momento della giornata. Facili da preparare e deliziosi, sono un’ottima scelta per chi cerca un dolce leggero e gustoso.