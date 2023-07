Biscotti all’anice morbidi calabresi fatti in casa: ricetta classica

Descrizione

Avete mai assaggiato i classici anicini calabresi? Se amate l’aroma dell’anice, non potete farne a meno: sono morbidi, leggeri e profumati, una dolce coccola da concedersi a colazione o a fine pasto con un bicchierino di liquore. In questa ricetta semplice e veloce, vi spieghiamo come preparare i tradizionali biscotti all’anice calabresi fatti in casa, senza burro e latte.