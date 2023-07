Descrizione

Se amate il classico tiramisù ma siete aperti a provare nuove varianti, abbiamo la ricetta che fa per voi: un cremosissimo tiramisù al cocco e Nutella, ideale da preparare in estate e proporre come dessert in un’occasione speciale. Per creare questo tiramisù dal profumo esotico occorrono pochi e semplici ingredienti, tra cui panna, mascarpone e farina di cocco. Vi piacerebbe assaggiarlo? Proseguite la lettura!