Descrizione

I biscotti con gocce di cioccolato sono dei golosi dolcetti perfetti da inzuppare nel latte a colazione o da sgranocchiare come snack a merenda. Frabili, gustosi e fragranti: sono così buoni che uno tira l’altro. Li avete mai provati in versione vegan senza burro e uova? In questa ricetta vi spieghiamo come prepararli in pochi minuti con l’aiuto del Bimby. Sono deliziosi quanto i cookies originali, perfetti anche per chi soffre di intolleranze alimentari o cerca un’alternativa più leggera.