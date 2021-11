Descrizione

I biscotti da inzuppo sono i classici frollini da colazione, ideali da tuffare nel latte o nel tè caldo. La particolare consistenza “da inzuppo” si ottiene grazie all’ammoniaca per dolci: un agente lievitante utilizzato in passato dalle nostre nonne in sostituzione al comune lievito per dolci, che consente di ottenere dei biscotti friabilissimi e fragranti. Scoprite come prepararli seguendo la ricetta classica e rendeteli ancora più golosi con l’aggiunta di gocce di cioccolato!