Descrizione

Amate preparare in casa i biscotti per la colazione? Oggi vi proponiamo una ricetta senza uova e burro, talmente semplice che non potrete più farne a meno. Immaginate dei biscotti light veloci da preparare, dal delizioso profumo di vaniglia e limone, ideali da inzuppare nel latte o nel tè. Ebbene sì, oggi vi sveliamo come creare in soli 20 minuti dei frollini leggerissimi e vegani, che nulla hanno da invidiare ai classici biscotti con uova e burro.