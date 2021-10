Descrizione

Se siete appassionati di lievito madre e vi piace utilizzarlo per preparare pizza, pane, focacce e dolci della tradizione, sarete entusiasti di provare qualcosa più più semplice ma altrettanto invitante: i biscotti morbidi al cioccolato con lievito madre. Questi soffici e aromatici dolcetti sono una vera delizia per grandi e piccini, sicuramente diversi dai classici frollini a cui siamo abituati, ma non per questo meno golosi. Provateli a colazione o a merenda, con il caffè o una cioccolata calda.