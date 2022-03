Descrizione

Stuzzicanti, friabilissimi e ricchi di gusto: i biscotti salati alla paprica sono dei golosi frollini di pasta frolla all’olio extravergine d’oliva, ideali da sgranocchiare come snack durante un aperitivo o come sfizioso antipasto. Si preparano in pochi attimi e sono ottimi da gustare in alternativa ai semplici crackers.