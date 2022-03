Descrizione

I mimosa cake pops sono dei deliziosi dolcetti di soffice pan di Spagna e confettura di albicocche, interamente ricoperti di cioccolato bianco e decorati con briciole di pan di Spagna. Queste eleganti dolcetti monoporzione sono ideali da servire come alternativa sfiziosa ai classici dessert per la festa della donna, come la torta mimosa e la cheesecake mimosa.