Descrizione

I blini con crema di zucca e caviale sono un gradevole e raffinato antipasto terra e mare, che ha come protagonisti i blini russi: soffici focaccine salate, a metà tra dei pancake e delle crêpes, che spesso vengono guastati anche come aperitivo o durante un brunch. I blini possono essere serviti con un’innumerevole varietà di ingredienti, come del formaggio spalmabile o dell’hummus. Questa proposta vi delizierà al primo assaggio, grazie al contrasto della dolcezza della zucca e il gusto intenso del caviale, che potete eventualmente sostituire con del caviale vegano di aceto balsamico.