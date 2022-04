Bucatini con alici e pangrattato: ricetta veloce, sfiziosa e saporita

Descrizione

I bucatini con alici sotto’olio e pangrattato sono un gustoso primo piatto tipico della cucina romana, che viene spesso riprodotto in innumerevoli varianti, tra cui gli spaghetti con alici fresche e pangrattato e gli spaghetti con pangrattato e peperoncino. Si prepara in pochissimi minuti, vanta un profumo eccezionale e può essere servito in qualunque occasione. Scoprite la ricetta e provatela oggi stesso!