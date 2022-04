Descrizione

Il tortino al cioccolato è un classico dessert che piace a grandi e piccini, che nella sua versione tradizionale racchiude un cuore morbido di cioccolato fondente. Oggi vi proponiamo una variante altrettanto golosa e semplice da preparare, che vede come protagonista il più classico degli abbinamenti: cioccolato e marmellata. Potete scegliere di utilizzare la marmellata di arance o di albicocche, come nella celebre Sacher, oppure optare per la deliziosa confettura di fragole o di frutti di bosco.